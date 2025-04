Marta Fernandes, conhecida por ser a protagonista da telenovela infantil Chiquititas, fez uma sentida partilha nas redes sociais e tudo devido à sua imagem.

Com uma foto de perfil a acompanhar a publicação, a atriz falou do seu nariz e de como ultrapassou qualquer insegurança.

"Durante a adolescência senti insegurança em relação ao meu nariz (e era mais pequeno. Parece que cresce mesmo com a idade! Imaginem como ficarei com 103 anos, a idade com que pretendo morrer!).

Quando comecei a fazer teatro, perdi todas as inseguranças. Sentia-me expressiva, e sempre atribui parte da expressão e confiança ao perfil tão característico que fui desenvolvendo. Quando comecei a fazer televisão, achei que pudesse sentir-me desconfortável, mas fiz um protagonismo!

O meu perfil aparecia em 80% das cenas de cada episódio. Era nariz por todo o lado. [...] Nunca me senti constrangida. Sei que era um assunto entre produtores e agentes, mas nunca cedi. Mesmo quando sugeriram à minha agente que fizesse uma 'correção' no nariz. Era só o que faltava! Mandei responder. Tenho muitas outras valências, além do meu nariz!

Marta refere também que no seu rosto vê "o nariz do avô, a boca da mãe, o queixo do pai, os olhos da avó". "Que maravilha que não mudei nadinha", concluiu a atriz.

