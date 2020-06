Já foram muitas as figuras públicas que fizeram questão de usarem a sua voz ativa para se juntarem ao movimento contra o racismo, que tem marcado os últimos dias. Um tema que ganhou mais força com a morte do afro-americano George Floyd.

Desta vez foi a atriz Raquel Sampaio, da novela 'Nazaré', da SIC, quem se manifestou contra a desigualdade racial.

"Nunca percebi muito bem porque é que há sequer discussões sobre o racismo quando só há uma posição correta nesta discussão, e qualquer outra posição deixa-me extremamente desconfortável e não sei lidar com. Aquilo que está a acontecer na América, não está só a acontecer na América, está a acontecer no mundo todo porque o racismo é um problema mundial. A luta contra o racismo é uma luta de todos. Está na hora de começarmos a olhar para o sofrimento de outros humanos, para o sofrimento de outras nações e interpretarmos esse sofrimento como o sofrimento da humanidade", começou por dizer num vídeo que publicou, esta terça-feira, no Instagram.

"Não é preciso ser-se negro para perceber o que é que está a acontecer, não é preciso ser-se negro para defender a igualdade dos direitos humanos. Para isto só é preciso ser humano e ter dois dedos de testa. E não esqueçamos que quem cala consente. Devemos estar vigilantes com o que se passa à nossa volta para podermos usar as nossas vozes para proteger aqueles que não as têm", acrescentou, destacando de seguida o movimento 'Black Lives Matter'. "É importante", afirmou.

"A revolução que está a acontecer neste momento não é só importante como necessária, e quem dera à comunidade negra não precisar de hashtags, movimentos ou protestos. Quem dera à comunidade negra não precisar travar esta batalha para ter direitos iguais. Mas é preciso travar esta batalha para que nunca mais tenhamos de viver uma 'Blackout tuesday'", rematou.

