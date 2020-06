Sandra Silva gravou um vídeo na tarde desta terça-feira, dia 2, que rapidamente se tornou viral, pelos piores motivos. A jovem atriz portuguesa, de apenas 23 anos, passou a estar no centro da polémica por ter decidido não se juntar ao movimento 'Blackout Tuesday' - que colocou a negro as redes sociais de todo o mundo através da partilha de uma imagem preta.

"Não vou partilhar para me sentir cool e inserida na sociedade", afirma a jovem, referindo-se a conteúdos que apelam ao fim de conflitos raciais.

"Eu não sou racista ok, não é fixe as pessoas andarem a morrer... de todo", apesar de ter terminado desta forma as suas declarações, Sandra não se livrou de ver as suas imagens serem arrasadas até por algumas celebridades nacionais.

"Não lhe estão a pagar, não interessa! Ela não quer é estar a estragar o 'mood' do Instagram! White privilege! Estava melhor calada", começou por apontar Sara Sampaio.

A modelo acabou por ser criticada mais tarde por estar a comentar as imagens e explicando o seu ponto de vista respondeu à letra.

"Verdade, ninguém tem que falar sobre assuntos que não quer, mas se o racismo não vos incomoda o suficiente para se quererem educar, aprender e apoiar uma comunidade que dia a dia é atacada, morta, discriminada, etc. porque a pele deles é diferente, então fazes parte do problema", apontou, explicando que não tem qualquer interesse em "destruir" a carreira de Sandra.

"Eu não estou aqui a espalhar ódio, Nem para 'cancelar' ou 'destruir' a carreira de ninguém! Espero que ela aprenda sobre esta situação, todos fazemos erros, (quantos eu já fiz) , antes de falarmos de alguma coisa é importante nos educarmos! Espero que para a próxima ela o faça", defendeu, deixando por fim um recado aos que a bombardearam com comentários menos positivos: "Espero que todas as pessoas a defenderem ignorância na minha timeline usem essa força para combater racismo também".

Também o modelo Luís Borges se mostrou revoltado com as declarações da atriz portuguesa, manifestando a sua indignação na mesma redes social.

"Filha, não és obrigada a falar. Mas quando as pessoas têm que levar com os teus stories a promover marcas, etc... isso já é importante?! Bem vinda ao sec XXI em que as pessoas que influenciam (que pelos vistos não é o teu caso) DEVEM tomar uma posição em certos assuntos", escreveu.

Veja ainda as imagens que deram origem à polémica:

