A família de Marla Sokoloff está prestes a aumentar. A atriz está grávida pela terceira vez, fruto do casamento com Alec Puro.

Esta será a terceira menina do casal, como contaram à revista People. Recorde-se que ambos são já pais das pequenas Elliotte Anne, de nove anos, e Olive Mae, de seis.

"2021 deu-nos a maior surpresa das nossas vidas... vai chegar uma menina em 2022", disse Marla Sokoloff à revista. "Depois de ter perdido o meu pai no início do ano, isto parece ser realmente um presente especial que ele me enviou", acrescentou.

A atriz destacou ainda que as filhas mais velhas estão "muito felizes" a aguardar pela chegada da irmã. "Vão ser as irmãs mais velhas mais incríveis", afirmou a mamã 'babada'.

Leia Também: Eunice Muñoz em momento de carinho com a barriga de grávida da neta