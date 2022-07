Lisa Rinna utilizou o Instagram para pedir desculpa publicamente por comentários racistas que dirigiu a Garcelle Beauvais durante a participação no reality show 'Real Housewives of Beverly Hills'.

A atriz de 58 anos recorreu a uma imagem com texto para partilhar o seu arrependimento. "O luto nunca acaba… mas altera-se. É uma passagem, não um sítio para ficar. O luto não é um sinal de fraqueza nem de falta de fé… É o preço do amor", referindo-se à morte da mãe.

Na legenda, Lisa complementou com palavras suas a publicação. "Passei por um momento muito difícil. Desculpem-me se me enfureci convosco. Na verdade, não tem nada a ver com nenhum de vocês", explicou, dirigindo-se aos seus seguidores na rede social.

Lisa agradeceu ainda pela "paciência, amor e apoio" daqueles que gostam dela.

