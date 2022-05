Lisa Rinna irá reviver em breve um dos momentos mais difíceis da sua vida. A estrela de 'Real Housewives of Beverly Hills' partilhou uma mensagem nas stories da sua página de Instagram, esta segunda-feira, onde fala do processo de luto após perder a mãe, Lois.

Uma fase que será abordada, em breve, no programa da Bravo, mas Lisa Rinna ainda não está preparada.

"O luto é muito difícil", começou por dizer, referindo que "dentro de uma semana ou mais" vai ser destacado no programa a partida da mãe. "E eu não estou ansiosa para reviver isso", confessou.

"Acho tão interessante que a raiva tenha estado sempre presente em mim durante este período. Será que algum de vocês se sentiu assim durante o processo de luto? Estou a passar por um momento muito difícil", acrescentou.

"Esta é provavelmente a coisa mais difícil pela qual já passei. Envio muito amor e apoio a todos os que estão a passar também por isto, e no Memorial Day agradeço a todas as almas que deram as suas vidas pela nossa liberdade", completou.

De referir que o Memorial Day é um feriado nacional nos Estados Unidos que é celebrado na última segunda-feira de maio.

© Instagram

