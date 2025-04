Foi no passado domingo que a ex-concorrente do 'Big Brother', Inês Vilhalva, soube da notícia da morte do pai.

Aliás, foi esse motivo que a levou a não estar presente na gala do reality show, tal como foi dito por Cláudio Ramos durante a emissão do programa.

Na sua página de Instagram, a empresária, de 35 anos, agradeceu o apoio que tem recebido nesta hora difícil.

"Queridos, agradeço de coração todas as mensagens de carinho e força, mesmo de quem não me conhece pessoalmente. O vosso apoio significa muito neste momento", escreveu.

© Instagram Inês Vilhalva

