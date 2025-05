Inês Vilhalva esteve esta sexta-feira, 2 de maio, no 'Dois às 10', da TVI, para pela primeira vez falar publicamente sobre a morte do pai.

A ex-concorrente do 'Big Brother' contou ter ficado a saber da morte do pai no último domingo, pouco antes do início da gala do reality show - onde Inês estaria presente.

A empresária soube 48 horas antes da morte do pai que esteve não iria sobreviver ao internamento, uma vez que o cancro no pulmão estaria num estadio muito avançado.

Inês "estava toda arranjada para ir para a gala" e tinha acabado de chegar ao hospital, para uma visita rápida ao pai, quando recebeu uma chamada da médica para dar-lhe a notícia.

"Tentei pôr o meu lado frio, tentei levar a coisa o mais leve possível, mas por dentro eu estava despedaçada", confessou, revelando ainda que quando chegou ao hospital o pai "tinha morrido há oito minutos".

