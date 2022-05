Depois de ter informado os seguidores da sua página de Instagram sobre a morte da mãe, no passado dia 24 de maio, Nuno Graciano voltou à rede social.

Junto de uma fotografia onde aparece com um rasgado sorriso no rosto, o apresentador escreveu: "Uma semana depois volto…. Com o sorriso que a minha mãe tanto gostava".

Na mesma publicação, deixou também um agradecimento pelo apoio e carinho que recebeu nesta fase difícil.

"Fica aqui um forte abraço a todas/os que manifestaram neste momento carinho por mim. Obrigado", rematou.

