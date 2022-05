Nuno Graciano está de luto pela morte da mãe, revelou o próprio. Na manhã desta terça-feira, o apresentador partilhou a notícia através de uma emotiva publicação nas redes sociais.

"A minha querida mãe partiu. Partilho com todas/os porque têm estado sempre ao meu lado, não só nos momentos bons… A saudade ficará cravada no meu coração para sempre. Mas a minha querida mãe brilhará para sempre no céu e estará sempre a proteger-me", começou por escrever.

E rematou com palavras dirigidas aos irmãos: "Obrigado, queridos irmãos, Teresa e Francisco, por terem sido absolutamente extraordinários este último ano. Amar-vos-ei sempre porque tiveram a força para a nossa mãe que eu não tive".

Leia Também: Filha de Nuno Graciano conquista espetadores da TVI ao lado do pai