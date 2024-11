Bibá Pitta fez uma partilha emotiva na sua página de Instagram. A celebridade recordou uma fotografia antiga, da sua infância, surgindo junto da falecida mãe e do irmão Pedro.

"Hoje com muitas saudades volto no tempo com esta imagem, onde eu e o meu irmão estávamos no colo da nossa mãe. O colo que sempre foi abrigo, amor e proteção. É incrível pensar que o colo que recebemos quando somos pequenos nos ensina sobre o amor incondicional que carregamos para toda a vida", começou por escrever na legenda do retrato.

"A mãe é o nosso primeiro porto seguro, o lugar onde encontramos conforto e força. E esse amor que recebemos molda-nos a ser quem somos, prepara-nos para durante a vida também oferecer colo para quem amamos", acrescentou, referindo depois a recente morte da avó, mãe da sua mãe.

"Mãe, hoje no céu tenho a certeza que estás a ter colo dos teus primeiros amores: os pais. Beijinhos, minha gente querida, e não se esqueçam que dar 'colo' nunca é demais", completou.

De recordar que a mãe de Bibá Pitta, Piedade Viterbo Pitta, morreu em 2014, aos 72 anos, vítima de doença prolongada. A avó da celebridade, Gabriela, partiu esta semana, dias depois de ter completado 104 anos.

Leia Também: Bibá Pitta de luto. "Obrigada por ser a luz que iluminou as nossas vidas"