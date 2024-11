Bibá Pitta está de luto. A sua avó Gabriela morreu esta segunda-feira, 25 de novembro, aos 104 anos.

A socialite partilhou uma fotografia no seu Instagram da ente querida que tinha celebrado 104 anos no dia 21 de novembro.

"Hoje, despedimo-nos de uma mulher extraordinária. A minha avó, que viveu 104 anos de pura inspiração, partiu deixando-nos um legado de amor, alegria e sabedoria que será eterno", começou por escrever Bibá Pitta.

"Ela não foi apenas mãe de 3, avó de 9, bisavó de 25 e trisavó de 6; foi um pilar, uma professora, uma artista da vida. Tocava piano como quem fala diretamente ao coração, fazia dos teatros que encenávamos juntos momentos mágicos, e acima de tudo, ensinou-nos o segredo mais precioso: como ser feliz", descreveu ainda.

"Hoje não dizemos adeus, mas 'até sempre'. Até sempre nos risos que ecoarão quando contarmos as suas histórias, até sempre nas canções que nos lembrarão dela, até sempre no amor que continuará a crescer na nossa família, porque foi ela quem nos mostrou o caminho [...] Querida avó obrigada por tudo. Obrigada por ser a luz que iluminou as nossas vidas por mais de um século. Obrigada. Tenho a certeza que o céu hoje está em festa, a Avó Gabriela chegou!!"

Bibá Pitta despede-se da avó com palavras carinhosas, assinando com uma nota final: "Com amor e admiração, neta Bibá".

