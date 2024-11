Sempre positiva em relação à vida, Bibá Pitta aproveitou para partilhar com os seguidores da sua página de Instagram uma reflexão, na qual deixa um apelo.

"O que interessa mais do que momentos felizes? O que interessa mais do que união e muito amor entre filhos e pais? O que interessa mais do que os amigos que estão sempre perto de nós? O que interessa mais do que as pessoas que nos querem bem?", começou por questionar.

"A vida é tão rápida... não sabemos nada de nada, por isso estou sempre a dizer: aproveitem cada segundo da melhor maneira, não deixem nada por dizer, agarrem-se às pessoas que amam e vivam da melhor maneira mesmo que por vezes seja difícil... a vida é um desafio diário, é assim ou não é minha gente querida?", notou ainda.

