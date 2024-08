A gala do 'Dilema' deste domingo, dia 11 de agosto, foi repleta de emoções. Manuel Luís Goucha decidiu apresentar o reality show - ainda que estando de luto pela morte da mãe, Maria de Lourdes Sousa, e Rosa Bela não conteve as lágrimas ao reencontrar-se com o companheiro, Carlos Areia.

Note-se que a atriz, de 33 anos, foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar o formato.

Assim que entrou em estúdio, Rosa foi a correr para os braços do namorado, ficando 'lavada em lágrimas', conforme poderá ver neste vídeo.

Imune das nomeações ficou Nélson por escolha de Marie.

Leia Também: "Escolhi estar no ar convosco": Goucha aplaudido de pé no final de gala