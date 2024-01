Leonor Vasconcelos informou nas redes sociais esta segunda-feira, dia 1 de janeiro, que a mãe morreu, depois de uma dura luta contra a leucemia.

Leonor, no passado mês de outubro, chegou a divulgar um apelo com o qual pretendia encontrar um dador de medula óssea para a mãe. "A situação dela acordou-me para a necessidade de aumentar o número de registos no banco de dadores de medula, não só por ela, mas por todos os que estão na mesma situação. Um gesto simples que, literalmente, salva vidas", fez notar, nessa mesma altura.

O velório de Sandra Martins, mãe de Leonor, acontece na próxima quinta-feira, no Centro Funerário São João de Deus, em Lisboa. O funeral realiza-se no dia seguinte, no crematório do Alto de São João, também na capital portuguesa.

Leonor Vasconcelos, vale lembrar, entrou nas séries 'Chiquititas', 'Pai à Força' e 'Conta-me como Foi'.

Leia Também: "Esta é a minha mãe. Precisa de um transplante de medula óssea"