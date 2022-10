A jovem atriz Leonor Vasconcelos comoveu as redes sociais ao partilhar nas últimas horas um sentido apelo no qual revela que a mãe foi diagnosticada com leucemia e precisa de uma dador de medula.

"Esta é a minha mãe. Foi-lhe diagnosticada uma leucemia e está já no terceiro ciclo de quimioterapia. Precisa de um transplante de medula óssea para concluir o tratamento e, por isso, de encontrar um dador compatível", contou a atriz, juntando às suas palavras uma tocante fotografia da mãe.

Leonor reforçou o apelo para que sejam encontrados novos dadores de medula, permitindo assim ajudar a sua mãe e muitos outros doentes na mesma situação.

"A situação dela acordou-me para a necessidade de aumentar o número de registos no banco de dadores de medula, não só por ela, mas por todos os que estão na mesma situação. Um gesto simples que literalmente salva vidas. Agradeço a quem puder partilhar e espalhar a mensagem! Obrigada", completou, recebendo em seguida mensagens de apoio de nomes como Leonor Seixas, Laura Dutra, Ivo Canelas ou Joana Aguiar.

Veja aqui todas as informações sobre como doar medula.

