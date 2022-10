Foi através de vídeos que publicou na sua página de Instagram que Sofia Ribeiro apelou de novo aos seguidores para se cuidarem.

"Tirem um bocadinho do vosso dia para olharem para vocês, tocarem no vosso corpo, nas maminhas, nas axilas e tentarem perceber se está tudo bem. Se estiver tudo bem, ótimo, perfeito. Se não estiver, procurem um médico, tirem as vossas dúvidas e resolvam o que houver para resolver - que não seja nada. Olhem por vocês, mais ninguém pode fazer isto por vocês. Cuidem-se, toquem-se, prestem atenção ao vosso corpo, à vossa alma, às vossas emoções", disse a atriz, que venceu o cancro da mama.

Num outro vídeo, acrescentou: "E agora por falar em cuidar, vou cuidar de mim e vou treinar, que estou a precisar e só faz bem ao corpo e à alma".

