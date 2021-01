Eva Amurri, filha de Susan Sarandon, está apaixonada, como fez questão de anunciar ao mundo. A atriz contou no seu blog, 'Happily Eva After', esta quinta-feira, que está a namorar com o chef Ian Hock.

O casal conheceu-se quando a atriz saiu para jantar num noite no restaurante do agora companheiro, em Westport, Connecticut.

No blog, a atriz destacou que o namorado tem "1,90m e fá-la sentir-se uma pessoa pequena" com o seu "1,60m".

Na primeira vez que se cruzaram, recorda Eva, acabaram por "conversar" e houve logo "uma conexão e uma faísca".

Recorde-se que em março do ano passado, a atriz finalizou o divórcio de Kyle Martino após nove anos de casamento. Na altura, Amurri estava grávida do terceiro filho.

