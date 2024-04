Já se sabe quais são os nomes que fazem parte do elenco das próximas temporadas de 'Morangos com Açúcar'. A TVI anunciou a lista ontem, dia 10 de abril, e o destaque vai para uma pessoa em particular que já fez parte da série na primeira temporada.

Dalila Carmo interpretou Madalena Soares em 2003 e agora, 21 anos depois, está de volta para dar continuidade a esta personagem.

Vale recordar que na sinopse das novas temporadas pode ler-se que Crómio (Tiago Castro) foi destituído do cargo de diretor do Colégio da Barra, pelo que é possível que Madalena (Dalila Carmo) seja a possível escolhida para essa função.

Dalila Carmo na primeira temporada de 'Morangos com Açúcar'© TVI Player

Leia Também: Revelado elenco das novas temporadas de Morangos com Açúcar

Leia Também: Inês Castel-Branco sobre Francisco Adam: "Foi muito triste"