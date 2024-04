Inês Castel-Branco vai regressar a 'Morangos com Açúcar', da TVI, com a personagem Alice, 20 anos depois de ter integrado o elenco da série juvenil. A atriz esteve a falar deste desafio com durante a entrevista no 'Goucha'.

Uma conversa com Manuel Luís Goucha que levou Inês Castel-Branco a recordar o grande sucesso da série. "Lembro-me de nós precisarmos de escolta para sairmos da praia", disse, não deixando de falar também "do grande drama" que viveram nessa altura. A atriz referia-se à morte de Francisco Adam, que interpretava o irmão de Alice, Dino.

"Foi muito triste. Era o ator que fazia de meu irmão, o Francisco Adam, que eu amava. Era mesmo muito especial e talentoso, e foi uma grande perda. Foi o único momento mau desse projeto", partilhou. Veja aqui o momento em que a atriz recorda o falecido colega.

