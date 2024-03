Inês Castel-Branco usou a sua conta no Instagram para, tal como muitos anónimos e famosos têm feito ao longo do dia de hoje, assinalar o Dia do Pai.

A atriz partilhou uma fotografia e falou sobre a sua infância.

"O meu paizão que me chama sempre 'paixão'. Deu-me o prazer do gosto pelo desporto. Ensinou-me a ser competitiva. Ouvíamos juntos as cassetes do Roberto Carlos e da Joana nas viagens de carro. Campeão de snooker e homem com sentido de humor mas de poucas palavras. Quando era pequena puxava-me sempre as meias para cima. Era a melhor sensação do mundo. Feliz dia dos pai", escreveu a atriz.

Leia Também: Consegue adivinhar quem é esta criança? A foto é da década de 1950