Já sabe quem é a atriz que recordou a infância no Instagram? Foi Margarida Vila-Nova.

Depois de ter completado 41 anos no dia 6 de junho, a artista publicou imagens da sua infância e agradeceu todo o carinho recebido.

"Os anos foram dia 6 de junho… mas na corrida do dia e celebrações, beijos e abraços, almoços e jantares, ensaio e afins… Só agora cheguei aqui. Agradeço todas as mensagens, todas as palavras bonitas, tudo e tudo! Que os anos passem mas não levem o sorriso de menina", disse na legenda das fotografias.

"Um beijo aos meus que me trouxeram até aqui, a esta maravilha que é a vida! Um abraço às amigas e amigos, filhos e familiares que tornaram o meu dia bonito! Vamos a isso… 41", completou.

Leia Também: É dia de festa para este ator português. Reconhece?