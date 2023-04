A imprensa internacional acredita ter desvendado o mistério que implicou o fim da participação de F Murray Abraham na série 'Mythic Quest', da Apple TV +.

O ator, de 83 anos, foi dispensado do elenco da produção por ter sido acusado, em mais que uma queixa, de conduta sexual imprópria, adianta esta segunda-feira a revista Rolling Stone.

A saída de F Murray Abraham de 'Mythic Quest' ocorreu em abril do ano passado, de forma inesperada. Na época, a produção da trama recusou comentar o caso.

A primeira queixa terá resultado apenas numa advertência para que se afastasse das atrizes da série, mas uma segunda reclamação terá levado a que Rob McElhenney, ator e criador da série, tomasse a decisão de o afastar.

Através de comunicado, a produção de 'Mythic Quest' afirmou que "as alegações de conduta imprópria" são "investigadas minuciosamente", mas recusou discutir decisões particulares "por uma questão de política corporativa".

Da carreira de F Murray Abraham fazem parte filmes como 'The Grand Budapest Hotel', 'Robin Hood', 'Homeland' e 'How To Train Your Dragon'. A trama 'Amadeus', de 1984, valeu-lhe o óscar de melhor ator.

Recentemente deu cartas no papel de Bert Di Grasso, na série 'White Lotus'.

Leia Também: Jamie Foxx continua hospitalizado após complicação médica