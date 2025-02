Leo Woodall, de 28 anos, namora desde 2022 com a também atriz Meghann Fahy, de 34. O casal integrou o elenco da segunda temporada de 'The White Lotus' da MAX.

Os dois têm mantido a relação longe dos holofotes, mas, numa entrevista à ELLE UK, o ator britânico comentou a questão da diferença de idades.

"Não é uma coisa nova, relações como esta existem em todo o lado. Mas acho que as pessoas prestam mais atenção, porque ainda não estão habituadas", esclareceu.

Em 2022, já se acreditava que Leo e Meghann estariam numa relação, mas foi em 2023 que as suspeitas terminaram, pois o casal foi visto em Nova Iorque. A notícia rapidamente se espalhou e a atriz acabou por publicar a primeira fotografia dos dois (de costas) no Instagram em 2024.

"Somos muito bons a manter [a relação] privada o máximo que conseguimos. Para mim, é o que faz sentido. Vemos relações que são públicas escarrapachadas nas redes sociais e não me parece que isso seja divertido. As relações têm de ser um espaço seguro, por isso deixar as pessoas entrarem nelas é contraproducente", concluiu o ator na entrevista.