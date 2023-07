Tiago Castro está de luto. Morreu esta semana a avó do ator, conhecido por ter dado vida ao icónico Crómio de 'Morangos Com Açúcar'.

Através de um texto emotivo partilhado na sua conta oficial de Instagram, Tiago enalteceu a herança mais preciosa que os avós lhe deixaram, o amor, e comoveu os seguidores.

"E o amor que os meus avós deixaram? A relíquia e o privilégio que foi ter tido a oportunidade de presenciar amor no seu estado mais puro. Na fase final da vida do meu avô, mesmo com demência e alzheimer ele beijava a minha avó, mesmo sem a identificar, como se este amor transcendesse a ciência e as leis da física", contou.

"Esta semana partiu a minha avó, que nós nunca achamos que fosse capaz de sobreviver um minuto sem o amor da vida dela. Foram seis anos. Provou-nos e aprendemos que a vida é para ser vivida e desafiada, que mesmo com 90 anos temos coisas a aprender e cedências a fazer. Despediu-se do meu avô com muita dor, mas a família que ela tanto amava continuava cá", pode ainda ler-se na partilha.

O ator diz ter tido noção "no leito da morte" da avó do que é sentir "um amor desmedido, transcendental" que, promete, "ficará impregnado" nas suas células até também ele partir.

"Saudades só sente quem amou, e este vazio só se preenche com as memórias, que felizmente são muitas. Levo o exemplo deles os dois para vida. Acredito no amor, graças a eles. Sou tão grato. Que feliz sou e fui por ter nascido deste amor. Até já", completou.

