Steve Buscemi foi agredido em Nova Iorque, na semana passada, segundo informação divulgada este domingo, dia 12 de maio, pelo seu assessor.

De acordo com o mesmo, o ator, de 66 anos, foi agredido no bairro de Kips Bay, em Manhattan, no que terá sido um "ato aleatório de violência".

À CBS News, as autoridades confirmaram que foram chamadas ao local e que o ator levou um soco no rosto por um indivíduo não identificado.

Buscemi foi transportado para o Hospital Bellevue e recebeu tratamento para o inchaço e sangramento do olho esquerdo.

"Ele está bem e agradece os votos de felicidades de todos, embora seja incrivelmente triste para todos que isto tenha acontecido enquanto ele caminhava pelas ruas de Nova Iorque", fez notar ainda o assessor.

Steve Buscemi tem um currículo invejável no cinema e na televisão. Destacam-se as participações nos filmes 'Cães Danados', 'Fargo' e 'The Big Lebowski', bem como nas séries 'Boardwalk Empire' e 'Os Sopranos'.

