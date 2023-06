Se não sabe quem está na fotografia, desvendámos já. Foi Pedro Granger quem celebrou publicamente o aniversário com uma recordação da infância.

"Mais um ano no bolso deste puto que já vai sendo… assim não tão puto", começou por escrever na legenda da imagem antiga que destacou na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 8 de junho, logo após a meia-noite.

"Já não faço tantas birras como as da fotografia, já não dou tantos berros, já não me arrependo tanto, já não tenho que ter sempre razão, já não tenho sempre a certeza, já não digo tantas vezes nunca, não consigo, ou não sou capaz, já não penso demasiado no 'e se', já não olho tanto para trás, já não perco tanto tempo", refletiu.

"Porque hoje é o tempo que se celebra. O tempo desta coisa maravilhosa a que chamamos vida. A minha vida", disse, por fim.

Após a partilha, o ator rapidamente recebeu carinhosas mensagens na caixa de comentários.

Neste dia especial, reunimos na galeria outras imagens de Pedro Granger.

Leia Também: "Daqui a 4 anos é adulto. Envelhecer, para mim, começa a ser transtorno"