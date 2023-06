Foi com uma fotografia antiga em que aparece ao lado filho - uma rara partilha - que Nuno Markl assinalou no Instagram o aniversário de Pedro.

O jovem completa 14 anos esta quarta-feira, dia 7 de junho, e é fruto da relação terminada de Markl com Ana Galvão.

"O estúdio da Comercial já não é assim, os iPads já não são assim, eu já não sou assim - e a miniatura de ser humano que aqui vêem também já não é assim", começou por escrever o papá na legenda da fotografia, e referindo à imagem.

"Chama-se Pedro Galvão Markl e se é verdade que tenho saudades de o carregar às cavalitas, de o fazer rir com coisas simples e não exigentes como escondendo-me e espreitando de trás de uma fralda de pano e dizendo 'cucu' e de lhe ouvir a voz fininha mas incrivelmente afinada cantando o hit - inventado por ele - 'Rabos Cheios de Cocó', a verdade é que também adoro este jovem companheiro de visionamento de episódios de 'South Park' e de desabafos sobre inquietações da vida que agora me fala com uma voz tão grossa que, ainda ontem, achei que tinha entrado um intruso em casa… antes de perceber que era ele", partilhou.

"14 anos de Pedro, hoje. Faz anos no mesmo dia do Prince, o que me parece uma efeméride perfeita para o dia de nascimento de um filho. Daqui a míseros 4 anos é um adulto. Envelhecer, para mim, começa a ser um transtorno. Mas seria um transtorno maior se não existisse no mundo esta pessoa com tanta promessa pela frente", destacou de seguida.

"Para já: sabe andar de bicicleta (eu ainda não), tem infinitamente mais jeito para jogar videojogos do que eu e quando me apanha a roer as unhas repreende-me. Que maravilha ser uma versão 2.0 do pai", completou.

Leia Também: "Não consegui salvar o meu casamento, mas no livro a coisa salva-se"