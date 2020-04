Amanda Kloots, mulher do ator Nick Cordero, voltou a atualizar os fãs do mesmo com mais informações sobre o seu estado de saúde, alegando que o marido pode não ser capaz de voltar a andar.

Amanda disse, esta quinta-feira, dia 16, no Instagram, que o companheiro está com um ventilador e tinha de ser submetido a uma cirurgia devido a um problema com o fluxo sanguíneo na perna direita. Operação que chega dias depois de ter sido diagnosticado com Covid-19.

"A cirurgia correu bem. O médico disse que, neste momento, o coração e os pulmões do Nick estão na melhor condição possível", disse Kloots, citada pelo Page Six.

“A perna direita dele ainda é um problema. Houve alguns problemas com o fluxo sanguíneo no pé", acrescentou, mas não ficou por aqui e mencionou ainda que não tem a certeza se o companheiro vai pode ou não voltar a andar. Além disso, destaca, o mais certo é ter de passar por um longo processo de reabilitação.

