A saúde do ator da Broadway Nick Cordero tem vindo a piorar desde que foi hospitalizado com suspeitas de estar infetado com Covid-19. Diagnóstico que chegou com o terceiro teste que fez. Agora, de acordo com o relato da esposa, Amanda Kloots, o artista está a "lutar pela vida".

Foi através do Instagram que Amanda falou abertamente sobre o caso do marido, de 41 anos.

"O meu mundo parou. Por favor, reze pelo meu marido", começou por escrever. "Ele está a lutar pela vida. Eu e o Elvis precisamos de ti, Nick Cordero", acrescentou na legenda de uma fotografia em que aparece com o ator e o filho de ambos, Elvis, que completou dez meses na sexta-feira.

Kloots revelou no dia 31 de março que o ator estava "com dificuldades em respirar". "O Nick está doente há algum tempo e na semana passada disseram-nos que era uma pneumonia. Infelizmente, achamos que o diagnostico não é o correto e estamos à espera para saber se é de facto Covid-19", disse na altura.

Dias depois, a mulher do artista revelou que o companheiro estava "estável" e a responder à medicação. No entanto, ainda não tinha sido confirmado pelos médicos se estava ou não infetado com o novo coronavírus.

"Dois testes negativos. Os médicos estão convencidos de que tem Covid-19 e fizeram um terceiro teste", acrescentou. A confirmação das suspeitas chegou com o último teste, que deu positivo, como destaca a revista People.

