Fabio Assunção, de 49 anos, vai casar-se com a advogada Ana Verena Pinheiro Gomes, de 27 anos.

De acordo com a imprensa brasileira, o casal contou este domingo, dia 20, aos amigos mais próximos que planeava casar-se no primeiro dia 1 de outubro deste ano. A pandemia, contudo, mudou os planos do casal, que decidiu optar apenas pela união civil.

De acordo com os agentes do ator, a cerimónia contará com muito poucos convidados devido à pandemia de Covid-19.

