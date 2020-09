A mãe do concorrente comentou as polémicas atitudes do filho no 'Big Brother - A Revolução'.

A mãe de André Filipe, um dos mais polémicos concorrentes da nova edição de 'Big Brother - A Revolução', da TVI, esteve este domingo à conversa com Alice Alves, repórter do reality show, sobre os comentários de que o filho tem sido alvo devido às suas polémicas atitudes. "O André cometeu um assassínio em praça pública. Neste momento o André está a ser julgado por um crime", lamenta a mãe do concorrente, referindo-se ao facto de o filho estar a ser acusado de ser o grande responsável pelo facto de Luís e Bruno terem desistido do programa. "O André não é isto na vida real, está numa personagem e está a jogar", garante, mostrando-se uma mãe orgulhosa da personagem montada por André no reality show. "Neste momento eu orgulho-me de ver o meu filho, ele é um ótimo jogador", afirma, convicta. "De acordo com o que eu estou a ver, tenho a certeza que quando ele sair daqui ele vai ter um papel numa novela", termina, dando conta de que acredita que o filho conseguirá depois do programa realizar aquele que é o seu maior sonho. Leia Também: "Já se fala em racismo no Big Brother". Slávia comenta polémica em direto