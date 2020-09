"Já se fala em racismo nesta edição do 'Big Brother'", foi desta forma que Maria Botelho Moniz começou a edição da tarde do 'Extra do Big Brother'.

Slávia foi chamada a comentar a polémica, lançada por uma frase de Andreia - uma das concorrentes de 'Big Brother - A Revolução'.

"Catinga não é madeirense, é africano. Os blacks é que cheiram a catinga", disse a concorrente, motivando acusações de que este seria um comentário racista e preconceituoso.

"O problema está no facto de a Andreia precisar de um bocadinho mais de informação, porque se catinga é um odor que o corpo emana... todos nós cheiramos", realçou Slávia, dando conta de que o significado da palavra Catinga não está associado aos africanos mas sim a um odor corporal, transpiração, comum a todas as pessoas.

