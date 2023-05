Foi em conversa com Mando Fresko, no podcast 'Mando & Friends', que Edward James Olmos falou publicamente pela primeira vez sobre o cancro na garganta com que foi diagnosticado.

O ator, de 76 anos, contou que no dia 20 de dezembro fez a sua última sessão de radioterapia e "na semana passada terminou a quimioterapia".

"Durante meses estive com radioterapia e quimioterapia", partilhou, recordando que quando começou o tratamento os médicos informaram que não sabiam como é que a sua voz iria ficar.

A estrela de 'Selena' confessou também que o cancro "desgastou-o muito", tendo perdido mais de 20kg. Além disso, lembra, "houve momentos nestes meses de tratamento em que o corpo 'desistiu'". "Não conseguia levar a minha comida para o estômago. Eles queriam colocar tubos para me alimentar porque eu não conseguia engolir", partilhou.

"Foi uma experiência que me mudou, a compreensão de como esta vida é maravilhosa. Passei por algumas experiências que me deixaram perto da morte", disse ainda.

