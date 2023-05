Morreu Samantha Weinstein, atriz e artista musical. Tinha 28 anos. Segundo a imprensa internacional, Samantha perdeu a vida após uma batalha de dois anos contra um cancro nos ovários.

A artista canadiana alcançou o reconhecimento no mundo do cinema depois de integrar o elenco do remake de 'Carrie', no qual deu vida a Heather Shyres, em 2013.

O falecimento foi comunicado pela família através do Instagram.

"Olá deste lado. A Sam morreu no dia 14 de maio às 11h25 rodeada pelos seus entes queridos no Hospital Princess Margaret em Toronto", lê-se.

"Depois de dois anos e meio de tratamento contra o cancro e de toda uma vida de luxo à volta do mundo, dando voz a uma enorme quantidade de animais em desenhos animados, a fazer música e a saber mais sobre a vida do que a maioria das pessoas jamais saberá, ela embarcou na sua próxima aventura", completa o comunicado.

