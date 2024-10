A relação entre cancro e saúde oral é fundamental para garantir o bem-estar integral dos pacientes que enfrentam essa doença. O tratamento oncológico, essencial para combater diversos tipos de cancro, pode ter impactos profundos na cavidade oral, afetando a qualidade de vida e, em alguns casos, comprometendo o próprio sucesso do tratamento. A quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos podem levar ao surgimento de várias complicações orais, como mucosite, xerostomia, infeções e alterações no paladar. Esses efeitos colaterais não só causam desconforto, mas também podem agravar os riscos de infeções sistémicas, aumentar o tempo de recuperação e, em casos mais rigorosos, comprometer a capacidade dos pacientes de continuarem o tratamento oncológico.

Por isso, os cuidados com a saúde oral antes, durante e após o tratamento contra o cancro são essenciais. Uma abordagem preventiva, com o acompanhamento de Médicos Dentistas especializados, pode ajudar a reduzir os efeitos adversos, promover conforto e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

1.Relação entre tratamento oncológico e saúde oral dos pacientes: Os tratamentos oncológicos, como quimioterapia e radioterapia, podem causar diversos efeitos adversos na saúde oral. Esses tratamentos afetam as células de rápida divisão, como as células da mucosa oral, o que pode resultar em complicações orais, incluindo mucosite, xerostomia (boca seca), infeções e cáries. A imunossupressão decorrente da quimioterapia também aumenta o risco de infeções fúngicas e bacterianas na cavidade oral.

2.Impacto da xerostomia em doentes oncológicos: A xerostomia, ou boca seca, é uma complicação comum em pacientes submetidos à radioterapia na região da cabeça e pescoço, ou a determinados medicamentos utilizados na quimioterapia oncológica. Ocorre devido à diminuição da produção de saliva pelas glândulas salivares, o que afeta a lubrificação e proteção natural da boca. Isso pode levar ao aumento do risco de cáries, pela diminuição da remineralização dos dentes proporcionada pela saliva, mas também pelo aumento da placa bacteriana aderida aos dentes em virtude da diminuição de saliva, infeções orais, dificuldade de mastigar e engolir, alteração no paladar e até comprometimento da fala. A xerostomia também pode resultar em dor e desconforto oral, prejudicando a qualidade de vida dos pacientes.

3.Cuidados de saúde oral para pacientes com cancro da mama: Pacientes em tratamento contra o cancro da mama, especialmente aqueles submetidos à quimioterapia, devem adotar medidas preventivas para minimizar as complicações orais. Recomenda-se a consulta com um Médico Dentista antes do início do tratamento, para a realização de uma avaliação completa e resolução de possíveis problemas dentários. Além disso, devem manter uma boa higiene oral, utilizando escovas de cerdas macias e colutórios sem álcool. Em casos de xerostomia, o uso de saliva artificial ou hidratantes orais pode ser indicado. É também importante evitar alimentos ácidos ou açucarados que possam agravar os problemas dentários.

4.Sinais e sintomas orais durante o tratamento oncológico: Os principais sinais e sintomas orais que podem surgir incluem mucosite oral (inflamação dolorosa da mucosa), xerostomia, infeções fúngicas (como candidíase), lesões ulcerativas, sangramento gengival, dificuldade para engolir, alteração do paladar (disgeusia) e sensibilidade ou dor nos dentes. Também podem ocorrer erosão dentária e progressão rápida de cáries devido à redução na produção de saliva e alterações na higiene oral.

5.Acompanhamento por Médico Dentista e a qualidade de vida: O acompanhamento regular de um Médico Dentista durante o tratamento oncológico é crucial para prevenir, identificar e tratar precocemente complicações orais. Isso pode reduzir o desconforto, prevenir infeções graves e manter a função oral, como a capacidade de mastigar e falar, melhorando assim a qualidade de vida do paciente. O Médico Dentista pode também orientar sobre medidas preventivas e fornecer tratamentos de alívio para sintomas como a xerostomia e mucosite.

6.Medidas preventivas para minimizar complicações orais associadas ao tratamento do cancro: As principais medidas incluem a realização de uma avaliação oral completa antes do início do tratamento oncológico, a manutenção de uma boa higiene oral, o uso de produtos específicos para o alívio da xerostomia, evitar alimentos e bebidas que possam irritar a mucosa oral, manter-se hidratado e realizar consultas regulares com o dentista. Também é importante o uso de fluor e seus derivados (selantes, flúor tópico) para prevenir cáries e o controle de infeções fúngicas e bacterianas por meio de medicações apropriadas.