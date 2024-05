Depois de ter sido cancelado o espetáculo de ontem, dia 30 de maio, sabe-se agora que a peça 'A Madrugada Que Eu Esperava' continuará suspensa por mais um dia. Um acidente sofrido por um dos atores principais do elenco levou a que Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco anunciassem o cancelamento da primeira atuação no Porto, mas um dia depois, ao final da manhã, um novo comunicado deu conta de mais um cancelamento.

"No seguimento do comunicado emitido ontem, informamos que a apresentação de hoje, dia 32 de maio, do espetáculo 'A Madrugada Que Eu Esperava', no Coliseu do Porto AGEAS, terá de ser também cancelada", começa por referir a nota.

"Um dos atores principais do nosso elenco sofreu um acidente em palco que obrigou à sua hospitalização imediata, situação que se mantém ao dia de hoje, impossibilitando a realização do espetáculo", acrescenta o comunicado.

Vale recordar que do elenco fazem parte várias caras conhecidas, tais como Diogo Branco, Dinarte Branco, Jorge Mourato, Maria Henrique, Brienne Keller, JP Costa, João Maria Pinto e José Lobo. Não se sabe, até ao momento, qual dos atores sofreu o acidente.

