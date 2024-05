Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco emitiram um comunicado, esta quinta-feira, dia 30 de maio, no qual deram conta do facto de terem decidido cancelar o espetáculo 'A Madrugada Que Eu Esperava' que iriam dar, nessa mesma noite, no Coliseu do Porto.

De acordo com as cantoras, um "acidente com um dos membros do elenco", ocorrido "durante o ensaio geral", forçou o cancelamento. "Aguardamos respostas médicas para tomar mais decisões", pode ler-se ainda na nota.

No vídeo que acompanha este texto, Carolina Deslandes acrescenta que o membro do elenco em causa "foi assistido dentro do Coliseu" e foi, depois, encaminhado para o hospital, onde aguarda pelos resultados dos exames.

'A Madrugada Que Eu Esperava' é um espetáculo musical. Realizado por Hugo Gonçalves, assinala os 50 anos do 25 de Abril e esteve em cena no teatro Maria Matos, em Lisboa, antes de seguir para o Norte do país.

