David Schramm, ator conhecido por interpretar Roy Biggins em 'Wings', morreu este fim de semana, em Nova Iorque. Tinha 73 anos.

A notícia foi confirmada pela companhia de teatro The Acting Company, da qual o artista era membro fundador. A causa da morte ainda não é conhecida, como relata o Los Angeles Time.

"Lamentamos a perda e sentiremos a sua falta", disse a co-fundadora da Acting Company, Margot Harley.

Além das oito temporadas da série de comédia da NBC, nos anos 90, 'Wings', ao lado de Tim Daly, Steven Weber, Tony Shalhoub, Thomas Haden Church e Rebecca Schull, Schramm também fez parte do elenco do filme 'The Dreamer of Oz: The L. Frank Baum Story', em 1990, e da minissérie 'Kennedy', em 1983.

Ao longo de quatro décadas, David Schramm apareceu em várias produções da Broadway e também trabalhou em vários teatro regionais.

