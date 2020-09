O ator Ricardo Vianna foi acusado de "agressão e injúria pela mulher, Aline Krykhtine", como avança a revista Quem. O casal tem uma filha em comum, a pequena Cecília, de cinco anos.

Uma informação que foi confirmada à publicação pela assessoria de imprensa da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

"De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam/Jacarepaguá) o caso foi registrado e os envolvidos serão ouvidos. Outras diligências estão em andamento", informaram em comunicado.

A Quem diz ainda que tentou confirmar a notícia junto do agente do ator, mas este afirmou que "ainda não sabia de nada sobre o assunto". A revista relata ainda que o artista desativou a conta no Instagram.

Ricardo e Aline começaram a namorar em 2013. Uma relação que não tem sido estável, tendo terminado em 2016. No entanto, entretanto, o casal estava de novo junto.

Ricardo Vianna já participou em várias produções, como em 'Totalmente Demais,' 'Malhação: Pro Dia Nascer Feliz', 'Tempo de Amar' e 'Verão 90 '.

