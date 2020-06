Cole Sprouse diz que foi preso, no domingo, durante o protesto do Black Lives Matter em Santa Monica, Califórnia. O ator de 'Riverdale', de 27 anos, relatou a sua experiência no protesto, esta segunda-feira, dia 1, através do Instagram.

"Um grupo pacífico de manifestantes, incluindo eu, foi preso em Santa Monica", começou por partilhar com os fãs. "[...] Fui detido enquanto estava em solidariedade, como muitos da vanguarda final em Santa Monica. Foi-nos dada a opção de sair e fomos informados de que, se não recuássemos, seríamos presos. Quando muitos se viraram para sair, encontramos outra fila de polícia a bloquear a nossa rota e começaram a prender-nos", contou.

"É preciso afirmar que, como homem branco, hetero e figura pública, as consequências institucionais da minha detenção não são nada em comparação com outras pessoas do movimento", destacou de seguida.

Antes de terminar, reforçou: "Este é, e será, um momento sobre permanecermos próximos de outras pessoas à medida que a situação se agrava, dando apoio de forma educada, manifestarmo-nos e fazermos a coisa certa".

Veja a publicação na íntegra:

