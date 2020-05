Cheyenne Jackson revelou na sua página de Instagram, no passado sábado, 23 de maio, que nos últimos 14 anos fez cinco transplantes capilares.

O ator, de 44 anos, tem vindo a lutar contra a perda de cabelo, batalha que tornou agora pública.

"Há 17 anos que penso neste dia. O dia em que o meu horrível segredo seria revelado", começa por escrever. "Não, esta cicatriz na minha cabeça não é de nenhuma cirurgia ao cérebro que me salvou a vida, nem sobrevivi a um ataque de tubarão. É pior (pelo menos em Hollywood...). Fiz uma cirurgia de transplante capilar. Cinco delas, para ser mais preciso, ao longo destes últimos 14 anos", explica de seguida.

Apesar de se sentir "estranho" por falar sobre esta batalha durante a pandemia do novo coronavírus, Jackson afirma que precisava de partilhar este segredo com o mundo, libertando-se assim da "vergonha e ansiedade" sentida ao longo dos anos, com medo de as pessoas descobrirem.

"Comecei a sofrer com perdas de cabelo por volta dos 22 anos", recorda, referindo que o irmão mais velho também sofreu cedo com o mesmo problema.

Ao sentir-se inferior e "menos atraente" à medida que os dias passavam, o ator decidiu poupar e fazer a primeira cirurgia aos 28 anos. "Escondi isto de todas as pessoas. Foi doloroso e caro, mas comecei a sentir-me melhor comigo mesmo", desabafa.

Ao longo dos anos, Cheyenne continuou a submeter-se a mais procedimentos estéticos, mas "rezava para que ninguém descobrisse".

"Por quê? Por que me importo tanto? O que é que isso diz sobre mim? Sendo um ator vaidoso num setor em que a beleza recompensa, prometi manter este segredo para sempre. Sinto-me tão estúpido por dizer isto, mas é a verdade. Como se alguém descobrisse negaria, de alguma forma, o meu talento ou me tornaria menos reconhecido ou valioso", continuou.

Mas não ficou por aqui e contou ainda que quando tinha um trabalho, logo ao início reunia-se, secretamente, com a equipa que arranjava o cabelo e a da maquilhagem para revelar a verdade sobre o seu cabelo. No entanto, lembra: "Ninguém se importava, exceto eu".

Ao partilhar a sua história, o ator espera conseguir ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação. "Talvez isto inspire alguém a partilhar um segredo que também tem vindo a esconder ou a mostrar uma cicatriz que não queria que ninguém visse", destaca, afirmando de seguida: "O que aprendi durante esta pandemia é que m***** como esta simplesmente não importam".

"Estou a tentar ensinar aos meus filhos a aceitarem-se e a orgulharem-se de quem são, a valorizar as coisas importantes e reais, para que, como pai, o exemplo comece comigo", partilha.

Recorde-se que Cheyenne Jackson é pai dos gémeos Ethan e Willow, de dois anos, fruto do casamento com Jason Landau.

