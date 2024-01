Ter um cabelo forte e saudável não é apenas uma questão de estética, é também uma questão de saúde. É por isso que toda a gente deve prestar atenção aos cuidados diários com o cabelo, e ainda mais para aqueles que sofrem de uma doença capilar como a alopécia

A queda de cabelo é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, tanto homens como mulheres. É uma realidade inegável. Mas, felizmente, os avanços da medicina e da tecnologia permitiram desenvolver soluções definitivas, como o transplante capilar. Embora este procedimento ofereça resultados duradouros e naturais, é essencial compreender que a manutenção do cabelo continua a ser essencial, tanto antes como depois do procedimento.

A importância da manutenção do cabelo antes do transplante

Atualmente, podemos dizer que o transplante capilar é a única solução definitiva contra a alopécia. Consiste na transferência de cabelo da área doadora para as áreas calvas. Uma vez transplantadas estas unidades foliculares, órgão produtor de cabelo, o cabelo começará a crescer, e continuará a fazê-lo de forma permanente e completamente natural. Mas é muito importante ter em conta que, embora o cabelo transplantado não volte a cair, devemos cuidar do cabelo nativo da zona com alopécia, uma vez que este mantém a sua tendência para a doença e pode enfraquecer e cair com o tempo.

Antes de se submeter a um transplante capilar é altamente recomendável que prepare o seu couro cabeludo e cabelo para otimizar os resultados e garantir uma boa cicatrização. O médico fará uma avaliação completa para determinar se é um candidato adequado para o transplante. Além disso, poderá recomendar tratamentos capilares para fortalecer o cabelo nativo antes da cirurgia, assim como dará todas as indicações para que o seu pré-transplante seja o prelúdio de uma intervenção bem-sucedida.

Lembre-se que, em muitos casos, estes tratamentos podem não ser necessários, especialmente se estiver a planear o transplante a curto prazo. Por isso, os médicos especialistas determinarão se é aconselhável, no seu caso, submeter-se a algum tratamento antes da intervenção.

Poderá ser a mesoterapia capilar MesoHair, com a qual é possível melhorar a qualidade do cabelo, fortalecendo-o e tornando-o o mais resistente possível. Não perca de vista o facto de que parte das unidades foliculares existentes são as que serão transferidas para as zonas calvas. Por isso, quanto mais fortes e saudáveis estiverem, melhor.

Além disso, temos o ActivePlasma, que é um tratamento que utiliza fatores de crescimento extraídos das plaquetas, componentes essenciais do sangue, para estimular a regeneração dos tecidos. Como provém do nosso próprio sangue, este tratamento retarda a deterioração das células das unidades foliculares, evitando o envelhecimento e o enfraquecimento do cabelo. O resultado é um cabelo rejuvenescido, com mais vitalidade e brilho.

Nesta linha de reforço do cabelo autóctone, a fotobiomodulação, um tratamento com laser capilar que também pode ser aplicado confortavelmente em casa, também pode ser uma boa opção. Estimula a circulação capilar e a produção de cabelo de qualidade.

A manutenção do cabelo antes do transplante também pode incluir mudanças no estilo de vida e na dieta. Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes é essencial para manter um couro cabeludo e um cabelo saudáveis. As vitaminas e os minerais como a biotina, o zinco, o ferro e a vitamina D desempenham um papel crucial no crescimento e fortalecimento do cabelo. Além disso, evitar o uso excessivo de produtos químicos e tratamentos agressivos no cabelo antes do transplante pode minimizar os danos no cabelo.

Manutenção do cabelo após um transplante

Uma vez realizado o transplante e passado o período pós intervenção, recomenda-se que continue a seguir as instruções dadas pela equipa médica. A utilização de produtos capilares de qualidade é fundamental, por isso recomendamos que inclua bons champôs na sua rotina de higiene capilar. Todos eles são formulados com ingredientes naturais e de qualidade, e são adequados para os problemas capilares mais comuns, como o excesso de oleosidade, a caspa ou a queda de cabelo.

De facto, após o transplante, é uma boa altura para introduzir na sua rotina diária o champô nutritivo Nutri Plus que é fortificante, hidratante e tem um efeito protetor. No entanto, faça-o após vários meses, pois a melhor opção para as semanas seguintes à cirurgia é o champô dermocalm dermocalming.

Nesta altura os tratamentos capilares acima referidos também podem ser úteis, quer individualmente, quer em conjunto para potenciar os resultados, ou para ajudar a manter o cabelo autóctone remanescente, se for o caso.

Nas nossas clínicas acompanhamos o cliente durante todo o processo. Tanto é assim que oferecemos 18 meses de acompanhamento para nos certificarmos de que tudo está a correr como deve ser. Tenha em conta que a manutenção do cabelo deve ser feita antes e depois do transplante, para que o cabelo transplantado cresça corretamente.

Um artigo do médico Carlos Portinha, diretor clínico da Insparya.