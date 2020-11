Bill Murray está de luto. Morreu o irmão mais velho do ator, Ed, como foi comunicado esta segunda-feira, dia 23 de novembro. Tinha 76 anos.

"É com o coração pesado que anunciamos a morte da lenda Ed Murray”, pode ler-se numa mensagem deixada na página do Instagram da William Murray Golf.

"Batizado em homenagem ao patriarca da família, foi o Ed quem apresentou à família Murray este maravilhoso jogo que é o golf aos dez anos", acrescentaram de seguida na legenda de uma série de fotografias.

"O Ed recebeu a bolsa de estudos Evans em 1963, enquanto estudava na Northwestern University, um enredo familiar que serviu de inspiração para a personagem Danny Noonan em 'Caddyshack' quando Brian Doyle-Murray co-escreveu aquele guião icónico", destacou de seguida.

"[...] Foi uma honra para todos nós conhecer o Ed e passar um tempo com ele na última meia década enquanto construímos esta marca com a família Murray - e sua perda é um buraco que nunca será preenchido. Obrigado por teres sido sempre tão gentil, Ed. Os nossos corações estão com a sua adorável família", acrescentaram.

Veja a publicação na íntegra:

