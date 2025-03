Miller Gardner, o filho do jogador do New York Yankees, Brett Gardner, faleceu na passada sexta-feira, 21 de março. Tinha 14 anos.

Brett e a mulher, Jessica Gardner, deram a triste notícia no X, declarando que o filho morreu inesperadamente depois de ter ficado doente durante umas férias de família.

"Tristes e com o coração pesado, anunciamos o falecimento do nosso filho mais novo, Miller. Ele tinha 14 anos e deixou-nos muito cedo após adoecer juntamente com vários outros membros da família durante umas férias", começou por escrever o casal.

"Temos tantas perguntas e tão poucas respostas neste momento, mas sabemos que ele faleceu pacificamente durante o sono na manhã de sexta-feira, 21 de março", continuaram.

Brett e Jessica Gardner descreveram Miller como "um filho e um irmão amado", acrescentando: "Ainda não podemos compreender a nossa vida sem o seu sorriso contagiante. Ele amava futebol, beisebol, golfe, caça, pesca, a sua família e os amigos. Ele vivia a vida ao máximo todos os dias", concluíram.

O casal, que tem outro filho, Hunter Gardner, expressou a sua gratidão a "todos os que se ofereceram para os apoiar neste momento difícil".

Brett e Jessica não revelaram onde estavam de férias no momento do incidente, nem a causa da morte do filho.