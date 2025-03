Morreu Camilla Elliott, mulher do ator de 'Combinação Perfeita', Brennan Elliott. Tinha 45 anos e estava a lutar contra um cancro do estômago em estágio 4.

"Não há uma maneira fácil de dizer isto, mas sei que a minha mulher gostaria que agradecesse a todas as pessoas que rezaram por ela nos últimos oito anos, ela sofreu muito ao tentar sobreviver e viver com um cancro do estômago em estágio 4", começou por escrever Brennan Elliott numa publicação que fez na sua página de Instagram no dia 22 de março, referindo depois que a companheira morreu na madrugada desse mesmo dia, mais precisamente às 5h28 [hora local].

"Eu e os nossos bebés perdemos a nossa rocha, uma pessoa que não era apenas o amor da minha vida, a minha alma gémea, a minha melhor amiga e amante, mas a pessoa mais forte e destemida que já conheci na minha vida e a melhor mãe para os seus bebés", acrescentou, afirmando que neste momento a mulher "está em paz e sem dor".

"Estás agora com o Senhor, minha rainha! Estás livre! O céu é um lugar muito melhor contigo nele, meu amor. Obrigado por seres a melhor esposa, mãe e amiga que já conheci", disse ainda.

"O que fizeste pela comunidade do cancro do estômago foi imensurável, mas o que fizeste por mim como homem durará para sempre. Qualquer um de vocês que a conheceu, a sua vida foi abençoada por causa da vossa presença. Amo e estou apaixonado, e vou estar sempre apaixonado por ti, meu bebé! Sei que estás a dançar e de férias no céu, e livre das garras do cancro. Quando o Senhor me chamar e for a minha hora, estarei no céu para dançarmos novamente", pode ainda ler-se na emotiva partilha do ator.

Brennan e Camilla casaram-se em 2011 e têm em comum os filhos Liam, de 12 anos, e Luna, de dez.

