António Fonseca, de 66 anos, foi escolhido pelo apresentador Daniel Oliveira para estar este sábado, dia 1, em 'Alta Definição'.

"Eu até aos 40 anos era atrasado mental", começou por destacar o ator, que diz ter começada a aproveitar melhor a vida depois daí.

"Aos 39 anos estava depressivo e fui ao astrólogo Armando Gouveia", conta, passando a explicar o que lhe foi dito na época: "'Você está em depressão lenta desde os 20 anos e a partir dos 40 ninguém o vai segurar'", e foi precisamente isso que aconteceu, garante.

Ainda sobre a sua vida pessoal, António admite que não foi um pai tão presente quanto gostaria mas diz que não mudaria nada na sua vida: "Está feito, está feito".

No campo do amor é um homem feliz. Com 23 anos de diferença da mulher, este conta que a conheceu quando era professor de teatro numa escola secundária. Mais tarde voltaram a cruzar-se e o amor surgiu.

