Já foi revelado o próximo convidado do programa da SIC, 'Alta Definição'. Daniel Oliveira, apresentador do formato, divulgou na sua página de Instagram um excerto da entrevista onde podemos ouvir um dos assuntos abordados pela humorista Luana do Bem: a homofobia.

"É amor! Acima de tudo é amor! Há uma pessoa que ama outra. A outra pessoa quer ser amada por essa pessoa, boa! Não temos nada a ver com isso!”, revela Luana.

"Um grande testemunho de vida. Este sábado, no Alta Definição", promove a publicação de Daniel Oliveira.

