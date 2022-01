A associação Sara Carreira não deixou passar em branco uma conquista especial. A versão do hino 'Leva-me a Viajar' da instituição, interpretada por vários artistas, já ultrapassou os dois milhões de visualizações.

"É de coração cheio que anunciamos que atingimos os dois milhões de visualizações no videoclip do hino 'Leva-me a Viajar', da versão criada pela associação. Uma viagem sinfónica feita de mãos dadas com todos aqueles que se uniram para dar voz a esta causa", pode ler-se numa publicação que foi feita na página oficial de Instagram da instituição criada em homenagem a Sara Carreira, filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes.

"Um agradecimento muito especial a todos os que nos acompanham e continuam a ouvir o nosso hino", completaram.

