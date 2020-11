Mário tornou-se uma cara conhecida dos portugueses com o seu lugar de assistente no programa de 'Preço Certo', apresentado por Fernando Mendes. No programa 'Hoje é Domingo' foi feita uma homenagem ao comunicador na qual Mário não conseguiu conter as lágrimas.

"É uma pessoa muito especial para mim. Veio-me mostrar campos da vida, os quais eu não fazia ideia de que se pudesse descobrir associados à televisão, às pessoas. É a pessoa que tem o coração mais gigante que conheço até hoje. A amizade que ele me proporcionou e continua a proporcionar é uma coisa única que eu lhe agradeço e agradeço a Deus por ter feito cruzar a minha vida com a dele. Estou sempre a aprender com ele", notou.

Veja o momento de seguida.

Siga o link

Leia Também: Fernando Mendes já voltou ao teatro e anda a percorrer o país